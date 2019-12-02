«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»

Российские сектанты годами истязали детей. Их безнаказанность закончилась убийством

История с убийством девятилетнего мальчика на Урале, который стал жертвой секты «Ученики Христа», обрастает новыми подробностями. Секта действовала несколько лет в самых разных регионах России , а ее предполагаемый лидер, 48-летняя Земфира Гайнуллина, утверждала, что слышит Бога. Тех, кто ей не верил, Гайнуллина обещала отправить в ад. В какой-то момент в секту попали несколько детей, и для них пребывание там стало тяжелым испытанием. Их регулярно истязали, подвергая жестоким наказаниям. Но лишь когда сектанты убили ребенка, ими занялись правоохранительные органы . Подробности громкой истории выясняла «Лента.ру».

Смерть ради бесов

28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники правоохранительных органов нашли тело девятилетнего мальчика, наспех закопанное в неглубокой могиле на территории лесопарка. По одной из версий следствия, это было убийство на религиозной почве. Мальчика били плетками, изгоняя бесов, при этом рот ему заткнули кляпом — считается, что именно это и стало причиной смерти.

По словам источников «Ленты.ру», знакомых с ситуацией, страшной находке предшествовал ряд событий. Какое-то время назад правоохранительные органы получили обращение от местных жителей, что есть некие подозрительные личности, которые живут на съемных квартирах и постоянно таскаются с огромными сумками и грязными детьми. Вскоре выяснилось, что среди этих детей были те, кого родственники объявили в розыск после того, как матери увезли их в неизвестном направлении. Оперативным путем был установлено точное число детей, но когда сотрудники правоохранительных органов пришли к сектантам, оказалось, что нескольких не хватает.

Когда оперативники стали выяснять судьбу пропавших детей, сектанты рассказали им про убийство девятилетнего мальчика. По информации Telegram-канала издания «Подъем», отец ребенка был задержан, когда находился в квартире с несколькими несовершеннолетними. По данным источников, в настоящее время именно он является главным подозреваемым в убийстве. После того как о расправе над мальчиком стало известно СМИ, региональные управления МВД и СКР поначалу воздержались от комментариев. Позже в полиции рассказали, что родители погибшего ребенка были «радикальными верующими», однако опровергли информацию, что семья ребенка состояла в религиозной секте.

Родственные узы

Как выяснило издание Znak.com, в середине ноября мать убитого мальчика сбежала в Белоруссию. Там женщина рассказала, что ребенка избил до смерти отец и она помогла мужу спрятать тело недалеко от дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, где они снимали квартиру. Семья приехала в Екатеринбург в начале октября и кочевала по съемным жилищам, при этом она не считалась неблагополучной.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в день убийства отец в очередной раз воспитывал сына розгами, а чтобы тот не кричал, заткнул ему рот кляпом — из-за этого ребенок задохнулся. При этом источник отметил, что мать не убегала в Белоруссию — ее выслали из России, так как она находилась на территории страны незаконно. Уже оказавшись за границей, женщина рассказала о преступлении своей сестре, которая обратилась в правоохранительные органы. Получается, что тело ребенка пролежало в земле около трех недель.

Несмотря на то, что ранее сообщалось о задержании матери убитого ребенка, источники «Ленты.ру» отмечают, что судьба женщины «остается неясной».

1 декабря источники в правоохранительных органах рассказали, что новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина — ее уже задержали и допросили следователи. По данным издания, женщина в течение двух дней пыталась «оживить» умершего ребенка и надеялась, что «Господь вернет ему дух». Когда воскресить его не получилось, труп закопали в парке.

Близкий к следствию собеседник издания URA.RU указал, что во время допроса на вопрос об образовании женщина сказала, что она «ученик Бога». Говоря о своей работе, Гайнуллина отметила, что «вообще не живет в этом мире».

Из открытых источников известно, что до 2012 года Гайнуллина жила в Новом Уренгое. Она начала свой «удивительный путь», когда ей «явился Господь, и позвал по имени Тамарь». Она начала вести Twitter и YouTube-канал, путешествовала по российским и белорусским городам с учениками. Женщина критиковала официальное христианство и заставляла адептов жестоко наказывать детей за малейшие проступки.

Изгоняющая демонов

Как пояснили «Ленте.ру» источники, знакомые с ситуацией, секта «Ученики Христа», куда, по предварительным данным, входили родители убитого мальчика, действовала несколько лет. Сектанты путешествовали по разным регионам России; в разных городах страны они снимали квартиры и заселялись туда всем составом.

Новых членов секты Гайнуллина вербовала через социальные сети. Позже она переводила общение в мессенджеры и склоняла потенциальных адептов переводить ей деньги. При этом, как отмечают собеседники «Ленты.ру», фигурировали разные суммы — от 500 рублей до десятков тысяч евро. Тех, кто желал присоединиться к секте, Гайнуллина склоняла продавать квартиры и кочевать вслед за ней. Таким образом среди «Учеников Христа» оказались жители России, Белоруссии и Казахстана.

Глава секты утверждала, что слышит Бога, а все, кто ее не слушает, попадут в ад. В секте у всех были свои имена. Так, саму Гайнуллину называли Тамарь. Сектанты верили, что связаны духовной сетью — и подтверждением этому были их внутренние имена. Детей в секту привозили адепты, которые разрывали связи с собственными семьями. При этом родные дети Земфиры Гайнуллиной также состояли в секте.

Гайнуллина, по версии следствия, заставляла адептов наказывать детей и жестоко бить их за проступки. Ребенок мог быть наказан за то, что взял хлеб без спроса, побегал, покричал. Детей били действительно жестоко. Смысл наказаний был в том, чтобы выгнать из детей демонов. «Рты детям сектанты затыкали кляпами, чтобы никто, а особенно соседи, не слышал криков. И рот дополнительно чем-то заматывали, чтобы он не вылетел», — говорит один из собеседников «Ленты.ру».

Сразу после гибели ребенка в Екатеринбурге сектанты покинули город. Отца убитого мальчика, лидера секты Гайнуллину и рядовых адептов сотрудники правоохранительных органов задерживали уже в другом регионе. В понедельник, 2 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга изберет фигурантам дела «Учеников Христа» меру пресечения: следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.