«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»

История с убийством девятилетнего мальчика на Урале, который стал жертвой секты «Ученики Христа», обрастает новыми подробностями. Секта действовала несколько лет в самых разных регионах России, а ее предполагаемый лидер, 48-летняя Земфира Гайнуллина, утверждала, что слышит Бога. Тех, кто ей не верил, Гайнуллина обещала отправить в ад. В какой-то момент в секту попали несколько детей, и для них пребывание там стало тяжелым испытанием. Их регулярно истязали, подвергая жестоким наказаниям. Но лишь когда сектанты убили ребенка, ими занялись правоохранительные органы. Подробности громкой истории выясняла «Лента.ру».
Смерть ради бесов
28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники правоохранительных органов нашли тело девятилетнего мальчика, наспех закопанное в неглубокой могиле на территории лесопарка. По одной из версий следствия, это было убийство на религиозной почве. Мальчика били плетками, изгоняя бесов, при этом рот ему заткнули кляпом — считается, что именно это и стало причиной смерти.
По словам источников «Ленты.ру», знакомых с ситуацией, страшной находке предшествовал ряд событий. Какое-то время назад правоохранительные органы получили обращение от местных жителей, что есть некие подозрительные личности, которые живут на съемных квартирах и постоянно таскаются с огромными сумками и грязными детьми. Вскоре выяснилось, что среди этих детей были те, кого родственники объявили в розыск после того, как матери увезли их в неизвестном направлении. Оперативным путем был установлено точное число детей, но когда сотрудники правоохранительных органов пришли к сектантам, оказалось, что нескольких не хватает.
Когда оперативники стали выяснять судьбу пропавших детей, сектанты рассказали им про убийство девятилетнего мальчика. По информации Telegram-канала издания «Подъем», отец ребенка был задержан, когда находился в квартире с несколькими несовершеннолетними. По данным источников, в настоящее время именно он является главным подозреваемым в убийстве. После того как о расправе над мальчиком стало известно СМИ, региональные управления МВД и СКР поначалу воздержались от комментариев. Позже в полиции рассказали, что родители погибшего ребенка были «радикальными верующими», однако опровергли информацию, что семья ребенка состояла в религиозной секте.
Родственные узы
Как выяснило издание Znak.com, в середине ноября мать убитого мальчика сбежала в Белоруссию. Там женщина рассказала, что ребенка избил до смерти отец и она помогла мужу спрятать тело недалеко от дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, где они снимали квартиру. Семья приехала в Екатеринбург в начале октября и кочевала по съемным жилищам, при этом она не считалась неблагополучной.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в день убийства отец в очередной раз воспитывал сына розгами, а чтобы тот не кричал, заткнул ему рот кляпом — из-за этого ребенок задохнулся. При этом источник отметил, что мать не убегала в Белоруссию — ее выслали из России, так как она находилась на территории страны незаконно. Уже оказавшись за границей, женщина рассказала о преступлении своей сестре, которая обратилась в правоохранительные органы. Получается, что тело ребенка пролежало в земле около трех недель.
Несмотря на то, что ранее сообщалось о задержании матери убитого ребенка, источники «Ленты.ру» отмечают, что судьба женщины «остается неясной».
1 декабря источники в правоохранительных органах рассказали, что новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина — ее уже задержали и допросили следователи. По данным издания, женщина в течение двух дней пыталась «оживить» умершего ребенка и надеялась, что «Господь вернет ему дух». Когда воскресить его не получилось, труп закопали в парке.
Близкий к следствию собеседник издания URA.RU указал, что во время допроса на вопрос об образовании женщина сказала, что она «ученик Бога». Говоря о своей работе, Гайнуллина отметила, что «вообще не живет в этом мире».
Из открытых источников известно, что до 2012 года Гайнуллина жила в Новом Уренгое. Она начала свой «удивительный путь», когда ей «явился Господь, и позвал по имени Тамарь». Она начала вести Twitter и YouTube-канал, путешествовала по российским и белорусским городам с учениками. Женщина критиковала официальное христианство и заставляла адептов жестоко наказывать детей за малейшие проступки.
Изгоняющая демонов
Как пояснили «Ленте.ру» источники, знакомые с ситуацией, секта «Ученики Христа», куда, по предварительным данным, входили родители убитого мальчика, действовала несколько лет. Сектанты путешествовали по разным регионам России; в разных городах страны они снимали квартиры и заселялись туда всем составом.
Новых членов секты Гайнуллина вербовала через социальные сети. Позже она переводила общение в мессенджеры и склоняла потенциальных адептов переводить ей деньги. При этом, как отмечают собеседники «Ленты.ру», фигурировали разные суммы — от 500 рублей до десятков тысяч евро. Тех, кто желал присоединиться к секте, Гайнуллина склоняла продавать квартиры и кочевать вслед за ней. Таким образом среди «Учеников Христа» оказались жители России, Белоруссии и Казахстана.
Глава секты утверждала, что слышит Бога, а все, кто ее не слушает, попадут в ад. В секте у всех были свои имена. Так, саму Гайнуллину называли Тамарь. Сектанты верили, что связаны духовной сетью — и подтверждением этому были их внутренние имена. Детей в секту привозили адепты, которые разрывали связи с собственными семьями. При этом родные дети Земфиры Гайнуллиной также состояли в секте.
Гайнуллина, по версии следствия, заставляла адептов наказывать детей и жестоко бить их за проступки. Ребенок мог быть наказан за то, что взял хлеб без спроса, побегал, покричал. Детей били действительно жестоко. Смысл наказаний был в том, чтобы выгнать из детей демонов. «Рты детям сектанты затыкали кляпами, чтобы никто, а особенно соседи, не слышал криков. И рот дополнительно чем-то заматывали, чтобы он не вылетел», — говорит один из собеседников «Ленты.ру».
Сразу после гибели ребенка в Екатеринбурге сектанты покинули город. Отца убитого мальчика, лидера секты Гайнуллину и рядовых адептов сотрудники правоохранительных органов задерживали уже в другом регионе. В понедельник, 2 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга изберет фигурантам дела «Учеников Христа» меру пресечения: следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.