Представитель Минобороны сел в колонию за взятки

Представитель Минобороны получил три года колонии за взятки

Представитель Минобороны осуждён на три года лишения свободы за передачу взяток лицу, ответственному за госприёмку изделий оборонно-промышленного комплекса.

Вердикт вынесен Миасским городским судом Челябинской области . Наказание чиновник будет отбывать в колонии строгого режима . Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в 6 млн рублей, а также он лишён права занимать должности в военных представительствах Минобороны сроком на три года.

Согласно материалам уголовного дела, представитель ведомства с 2013 года в течение ряда лет ежемесячно выполнял роль посредника в передаче взяток уполномоченному за госприёмку. Сумма незаконных вознаграждений составляла от 300 до 750 тысяч рублей. Взяткодателями выступали коммерческие предприятия. Средства выплачивались за покровительство при исполнении оборонного заказа.

Уполномоченный Минобороны осуждён за получение взяток на пять лет колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 28,8 млн рублей и запретил работать в госорганах и муниципальных учреждениях в течение шести лет, сообщает ТАСС.