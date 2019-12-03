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Медведь залез в дом и загрыз россиянина 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Медведь залез в дом и загрыз россиянина
Фото: РИА Новости
В поселке Витимский Иркутской области медведь-шатун задрал пенсионера, сообщает «Вести-Иркутск».
66-летний мужчина работал водителем в пожарной части и жил один на окраине поселка. Ночью зверь разбил окно, забрался в дом и напал на человека. На месте нашли медвежьи следы. На поимку опасного животного подняли охотников с ружьями и полицейских с автоматами. Жителей поселка, который насчитывает 370 человек, просят быть внимательными.
Сотрудники заповедника сказали, что этот год был неурожайный на грибы и ягоды, поэтому появление шатуна неудивительно.
Глава Витимского городского поселения Николай Балуткин заявил, что за 50 лет не помнит такого страшного происшествия.
«Отстрелить медведя, медведь — шатун, он уже не ляжет никак. Декабрь, сейчас у нас — 43, по моему, или — 44 градуса», — добавил Балуткин.
В сентябре житель якутского села Сегян-Кюель пристрелил беззубого медведя, который забрался к нему в дом.
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Теги:
Происшествия , Новости Сибири , Иркутская Область
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