«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих

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«Проклятие черной жемчужины»: в Таиланде на аттракционе пострадали 6 человек. Видео 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
В субботу в таиландском городе Лопбури с опасного аттракциона свалились несколько человек. Из шести пострадавших четверо являются детьми возрастом от 12 до 15 лет.
В результате происшествия никто не погиб, и жизнь людей, получивших травмы, сейчас находится вне опасности. Пресса в Таиланде назвала инцидент "проклятьем черной жемчужины" — аттракцион был разрисован героями серии фильмов "Пираты Карибского моря".
Местные чиновники комментируют произошедшее скупо, говоря о том, что все произошло из-за нарушения техники безопасности, а более подробно о его причинах будет рассказано после проведения расследования.
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Теги:
Происшествия , Азия , Видео , В мире , Таиланд
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