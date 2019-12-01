Историк Соколов содержится в психбольнице московского СИЗО «Бутырка»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, содержится в психбольнице московского СИЗО «Бутырка».

Соколов был доставлен из петербургского СИЗО «Кресты» и сейчас находится в психбольнице следственного изолятора «Бутырка». Тут ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере, — цитирует «Интерфакс» члена совета ОНК Еву Меркачёву.

Также она добавила, что Соколов находится в одной камере с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера. Историк не жалуется относительно условий содержания, однако просится обратно в Санкт-Петербург.

Как ранее писал News.ru, петербургские следователи и спасатели прекратили поиски останков жертвы историка Олега Соколова.