Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Военные базы в Сирии , где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Видео работы систем противовоздушной обороны опубликовал у себя Al-Masdar News.

По данным издания, на заснятом в ночное время ролике запечатлена работа ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленного в Сирию Россией. Сообщается, что с их помощью сирийские войска отбили удар по авиабазе в провинции Хама.

Спустя несколько часов ударный БПЛА был замечен на подлете к авиабазе в провинции Идлиб. Российским силам ПВО удалось сбить цель на безопасном расстоянии, в результате никто не пострадал.