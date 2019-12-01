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Армия

Глава башкирской секты задержана по делу об убийстве ребёнка 

News.ru 3 часа назад
Глава секты задержана по делу об убийстве ребёнка
Фото: News.ru
Лидер башкирской религиозной секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина задержана по делу об убийстве девятилетнего уроженца Белоруссии в Екатеринбурге.
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Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на правоохранительные органы. На допросе 48-летняя женщина рассказала, что в течение двух дней пыталась «оживить» мальчика, убитого собственным отцом. После неудачных попыток воскресить ребёнка его тело закопали.
Об убийстве мальчика отцом рассказала его мать. Оказалось, ребёнок умер от нехватки кислорода из-за кляпа во рту. Причастна ли Гайнуллина к его смерти, пока не установлено.
Ранее News.ru писал, что сотрудники СУ СК по Свердловской области и полицейские из Екатеринбурга и Башкирии по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика задержали его отца. Не исключено, что подозреваемый был членом секты «Ученики Иисуса Христа».
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Теги:
Происшествия , Екатеринбург
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