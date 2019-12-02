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Происшествия

Женщина попала под электричку на станции МЦД «Лобня» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Женщина попала под электричку на станции МЦД
Фото: РИА Новости
Женщина погибла на железнодорожной станции "Лобня" Московского центрального диаметра (МЦД), после того как попала под электричку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"На железнодорожной станции "Лобня" Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка — Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги и не переходить пути в неустановленных местах, не перебегать пути перед приближающийся поездом.
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Теги:
Происшествия
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