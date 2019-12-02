Женщина попала под электричку на станции МЦД «Лобня»

Женщина погибла на железнодорожной станции "Лобня" Московского центрального диаметра (МЦД), после того как попала под электричку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На железнодорожной станции "Лобня" Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка — Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги и не переходить пути в неустановленных местах, не перебегать пути перед приближающийся поездом.