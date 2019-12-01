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Политика

Причиной смерти пяти человек в Ярославской области могло стать распитие стеклоочистителя 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Россияне выпили стеклоочиститель и умерли
Фото: ТАСС
Пять человек погибли в поселке Дубки в Ярославской области после употребления, возможно, жидкости для удаления грязи со стекол автомобиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по региону.
"30 ноября текущего года ночью в квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружены тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет), еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля", — говорится в сообщении.
В тексте указано, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Тела погибших направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.
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Теги:
Происшествия , СКР , Ярославская Область
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