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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Моряки ТОФ спасли двух рыбаков в Японском море
Фото: РИА Новости
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский рассказал, что спасательный буксир МБ-92 Тихоокеанского флота спас тонущих рыбаков в Японском море. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, оперативная служба флота получила сообщение в ночь на 1 декабря, что малое плавучее сооружение с двумя рыбаками на борту терпит бедствие в Японском море.
После полученной информации в район источника сигнала был перенаправлен спасательный буксир МБ-92 под командованием Ильи Тильки, который совершал переход из залива Анива во Владивосток, сказал Воскресенский.
Так, в море была обнаружена пластиковая рыбацкая лодка с навесным мотором. Она находилась более чем в 30 километрах от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки были приняты на буксир, ем оказали первую медицинскую помощь.
Сейчас судно со спасенными идет во Владивосток.
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Теги:
Происшествия , Николай Воскресенский
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