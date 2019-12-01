Взрыв в Ярославле: жильцы вернулись в квартиры

В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой

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Эвакуированные жильцы семи подъездов дома в Ярославле , где произошел хлопок газа, вернулись в свои квартиры, остальные разместились у родственников и в гостинице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

Ранее сообщалось, что на третьем этаже жилого дома 41 на улице Панина произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек. Были эвакуированы 350 жильцов.

"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго. Во втором подъезде проживали 33 человека, 27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице "Которосль" города Ярославль", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в воскресенье комиссия из мэрии начнет оценивать повреждения и возможность восстановления поврежденных конструкций.