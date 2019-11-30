Задержан подозреваемый в нападении в Гааге

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Им оказался 35-летний мужчина без постоянного места жительства и прописки.

Подозреваемый в нападении на торговой улице Гроте Маркстраат в центре нидерландской Гааги был задержан, сообщает местная полиция в Twitter.

«35-летний мужчина только что был арестован в центре. У него нет постоянного места жительства и прописки», — говорится в сообщении.

В ближайшее время злоумышленник будет доставлен для допроса в участок. Сотрудники полиции занимаются расследованием обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного пострадали три человека.