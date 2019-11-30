Задержан подозреваемый в нападении в Гааге 

Им оказался 35-летний мужчина без постоянного места жительства и прописки.
Подозреваемый в нападении на торговой улице Гроте Маркстраат в центре нидерландской Гааги был задержан, сообщает местная полиция в Twitter.
«35-летний мужчина только что был арестован в центре. У него нет постоянного места жительства и прописки», — говорится в сообщении.
В ближайшее время злоумышленник будет доставлен для допроса в участок. Сотрудники полиции занимаются расследованием обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного пострадали три человека.