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Задержан подозреваемый в нападении в Гааге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Задержан подозреваемый в нападении в Гааге
Фото: РИА Новости
Им оказался 35-летний мужчина без постоянного места жительства и прописки.
Подозреваемый в нападении на торговой улице Гроте Маркстраат в центре нидерландской Гааги был задержан, сообщает местная полиция в Twitter.
«35-летний мужчина только что был арестован в центре. У него нет постоянного места жительства и прописки», — говорится в сообщении.
В ближайшее время злоумышленник будет доставлен для допроса в участок. Сотрудники полиции занимаются расследованием обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного пострадали три человека.
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Теги:
Происшествия , Гаага
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