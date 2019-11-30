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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца
Фото: РИА Новости
Тело новорожденной девочки обнаружено в реке в Саратовской области. Следователи начали проверку. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области", — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , Саратов , Саратовская Область
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