Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

Тело новорожденной девочки обнаружено в реке в Саратовской области . Следователи начали проверку. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону. "Проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области", — говорится в пресс-релизе. По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

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