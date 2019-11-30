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«Серёжа из Тиндера» украл у петербурженки 1,5 млн рублей 

News.ru 44 минуты назад
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей
Фото: © Globallookpress/ Johannes Schmitt-Tegge
В Санкт-Петербурге мошенник похитил у девушки 1,5 млн рублей. Мужчина познакомился с ней на сайте знакомств и представился успешным бизнесменом.
Девушка не сомневалась в правдивости молодого человека, так как на свидания он приезжал на автомобиле Maybach с личным водителем. Спустя несколько встреч мошенник предложил доплатить 1,5 млн рублей для покупки внедорожника. Девушка не смогла ему отказать. После того как «Серёжа из Тиндера» получил необходимую сумму — он пропал, пишет «МК».
На данный момент составлено заявление от 31-летней жительницы Санкт-Петербурга по факту мошенничества.
Ранее News.ru сообщал, что мошенники разработали новый сценарий по обману с помощью банковских карт и банкомата.
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Теги:
Происшествия , Санкт-Петербург
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