«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей

«Серёжа из Тиндера» украл у петербурженки 1,5 млн рублей

Санкт-Петербурге мошенник похитил у девушки 1,5 млн рублей. Мужчина познакомился с ней на сайте знакомств и представился успешным бизнесменом.

Девушка не сомневалась в правдивости молодого человека, так как на свидания он приезжал на автомобиле Maybach с личным водителем. Спустя несколько встреч мошенник предложил доплатить 1,5 млн рублей для покупки внедорожника. Девушка не смогла ему отказать. После того как «Серёжа из Тиндера» получил необходимую сумму — он пропал, пишет «МК».

На данный момент составлено заявление от 31-летней жительницы Санкт-Петербурга по факту мошенничества.

Ранее News.ru сообщал, что мошенники разработали новый сценарий по обману с помощью банковских карт и банкомата.