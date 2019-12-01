Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
В мире
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища»
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Армия
Сотрудниц магазина призвали сообщать о "критических днях"
Сотрудниц магазина призвали сообщать о "критических днях"
В мире

В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды 

РИА Новости + ещё 4 45 минут назад
В Ленинградской электричке нашли экстремистские стенды
Фото: РИА Новости
РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в электричке в Ленинградской области оказались стенды с информацией экстремистской направленности. Отмечалось, что они содержали элементы фирменного стиля компании.
"Вечером 29 ноября в одном из вагонов пригородного электропоезда, курсирующего на Витебском направлении, были обнаружены информационные стенды, содержащие информацию, не относящуюся к сфере деятельности компании перевозчика. Данные стенды, несмотря на наличие элементов фирменного стиля, не были произведены подразделениями железнодорожного транспорта или по их заказу", — сообщили в пресс-службе РЖД в субботу.
Там добавили, что все материалы, относящиеся к данному событию, были переданы представителям правоохранительных органов.
В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО РИА Новости сообщили, что в одном из вагонов пригородного электропоезда были обнаружены плакаты, а окна снаружи были разрисованы граффити, не несущими смысловой нагрузки.
"Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")", — сказал представитель ведомства.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Последние новости
Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , РЖД , РИА Новости , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным 30
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища» 1
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории 230
Сотрудниц магазина призвали сообщать о «критических днях»
Сотрудниц магазина призвали сообщать о «критических днях» 1
Сын Королевой встречался с эскортницей
Сын Королевой встречался с эскортницей
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение