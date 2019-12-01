Замначальника полиции в Ленобласти найден мертвым

Замначальника полиции Тихвинского района Ленобласти найден мёртвым

Тело 44-летнего подполковника полиции Романа Карманова обнаружил его заместитель.

Искать полицейского коллеги начали 30 ноября, когда закончился его отпуск, но он не вышел на службу и не отвечал на звонки. Во время проверки дома в деревне Астрачи Бокситогорского района, где проживал Карманов, его заместитель нашёл тело начальника без признаков насильственной смерти.

Подполковник служил в органах с 19 лет, свой 44-й день рождения он встретил неделю назад. Семья покойного живёт в Санкт-Петербурге, сообщает 47news.ru.

Как писал News.ru ранее, бывшего начальника Абинского районного отдела полиции Краснодарского края обнаружили мёртвым в собственном доме со следами насильственной смерти. В 2001–2006 годах Владимир Финько работал начальником Кущёвского отдела милиции, когда там действовала банда во главе с Сергеем Цапком.