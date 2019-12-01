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Происшествия

Замначальника полиции Тихвинского района Ленобласти найден мёртвым 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Замначальника полиции в Ленобласти найден мертвым
Фото: News.ru
Тело 44-летнего подполковника полиции Романа Карманова обнаружил его заместитель.
Искать полицейского коллеги начали 30 ноября, когда закончился его отпуск, но он не вышел на службу и не отвечал на звонки. Во время проверки дома в деревне Астрачи Бокситогорского района, где проживал Карманов, его заместитель нашёл тело начальника без признаков насильственной смерти.
Подполковник служил в органах с 19 лет, свой 44-й день рождения он встретил неделю назад. Семья покойного живёт в Санкт-Петербурге, сообщает 47news.ru.
Как писал News.ru ранее, бывшего начальника Абинского районного отдела полиции Краснодарского края обнаружили мёртвым в собственном доме со следами насильственной смерти. В 2001–2006 годах Владимир Финько работал начальником Кущёвского отдела милиции, когда там действовала банда во главе с Сергеем Цапком.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Роман Карманов , 47news.ru , Ленинградская область
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