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Найденную в выгребной яме на Кубани девочку бросил туда умирать сосед-педофил 

Провинция.ру + ещё 2 54 минуты назад
Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил
Фото: depositphotos.com
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском в Новокубанском районе Краснодарского края, скинул туда пьяный сосед. Перед этим мужчина надругался над девочкой. Школьница пришла в гости к подруге в соседний дом и попала на семейное застолье с алкоголем.
В ходе этого застолья пьяный отчим подруги решил удовлетворить свою похоть с 9-летней гостьей. Педофил избил и изнасиловал девочку, находясь в пьяном угаре, передает портал news-r.ru.
«Затем, испугавшись последствий своего поступка, изверг схватил избитую школьницу и сбросил ее в выгребную яму общественного туалете, расположенного на территории дома культуры хутора Родниковского. Эксперты позже подтвердили факт насилия. Мужчина в настоящее время дает показания», — сообщили РИА «Регион online» источники в правоохранительных органах края.
Сутки спустя после пропажи ребенка обнаружил один из полицейских — девочка находилась в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По первоначальным данным, школьница случайно упала в яму общественного туалета, откуда после не смогла выбраться. Однако в Следственном комитете заявили, что у потерпевшей, помимо переохлаждения, врачи обнаружили телесные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
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Теги:
Происшествия , Криминал , Новости Кубани , СКР , РИА Новости , Краснодарский Край , Новокубанск
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