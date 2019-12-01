Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил

Найденную в выгребной яме на Кубани девочку бросил туда умирать сосед-педофил

Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском в Новокубанском районе Краснодарского края , скинул туда пьяный сосед. Перед этим мужчина надругался над девочкой. Школьница пришла в гости к подруге в соседний дом и попала на семейное застолье с алкоголем.

В ходе этого застолья пьяный отчим подруги решил удовлетворить свою похоть с 9-летней гостьей. Педофил избил и изнасиловал девочку, находясь в пьяном угаре, передает портал news-r.ru.

«Затем, испугавшись последствий своего поступка, изверг схватил избитую школьницу и сбросил ее в выгребную яму общественного туалете, расположенного на территории дома культуры хутора Родниковского. Эксперты позже подтвердили факт насилия. Мужчина в настоящее время дает показания», — сообщили РИА «Регион online» источники в правоохранительных органах края.

Сутки спустя после пропажи ребенка обнаружил один из полицейских — девочка находилась в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.