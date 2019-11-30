18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным

В Свердловской области задержан первый замруководителя следственного управления СКР по региону Михаил Бусылко. Силовика подозревают в получении взятки в 18 млн руб. от адвоката.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила журналистам, что Бусылко обещал за деньги закрыть уголовное дело. Оба мужчины были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Бусылко предъявлено обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ), а юристу — в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

По данным СМИ, второй подозреваемый работает в адвокатской палате Владимирской области , его зовут Владислав Вострецов и ранее он возглавлял отдел СК в пригороде Екатеринбурга Верхней Пышме.

43-летний Михаил Бусылко с 1998 года работал следователем в прокуратуре , а пост замглавы управления СК по региону занимает с 2011 года.

В СКР уточнили, что уголовное дело расследует центральный аппарат ведомства. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Правоохранители намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов», — отметила Петренко.

В начале ноября президент России произвел кадровые перестановки в силовых структурах, уволив 11 высокопоставленных сотрудников, в том числе шесть генералов МЧС , четыре МВД и одного СК.

Согласно указу президента, своего поста лишился первый замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Александр Мельников , который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет колонии.

Правоохранитель был задержан в Москве в конце сентября. Как установило следствие, в начале января этого года подозреваемый вместе с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми решили заработать на предпринимателе, которого в 2015 году проверяли на причастность к мошенничеству. Правоохранители заявили коммерсанту, что того могут вновь привлечь к уголовной ответственности по приостановленному делу, и предложили ему обезопасить себя за 100 млн руб.

Бизнесмен не спешил принять дорогостоящее предложение, поэтому его решили поторопить: при помощи знакомого, занимающего руководящую должность в МВД, Мельников обманным путем добился возобновления расследования уголовного дела, считает следствие.

После этого гражданский посредник — соучастник полицейских — назначил предпринимателю встречу в гостинице и пообещал помочь ему за вознаграждение.

Чтобы окончательно убедить коммерсанта, ему заранее прислали фотокопии материалов его уголовного дела и информацию о ходе расследования.

После этого потерпевший согласился на взятку. Он договорился, что выплатит необходимую сумму в два этапа: сначала аванс в 30 млн руб., а оставшуюся сумму — после прекращения уголовного дела.

Однако вскоре коммерсант почувствовал неладное и решил обратиться в Главное управление собственной безопасности МВД России. Там ему предложили поучаствовать в следственном эксперименте, на который он согласился.

Проработав сценарий с ведомством, 22 августа мужчина приехал в гостиницу «Золотое кольцо» на Садовом кольце и передал оговоренную сумму, часть денег были настоящими, остальные — муляжом. Как только соучастники полицейских взяли в руки чемодан, их задержали правоохранители.

Кроме Мельникова 4 ноября этого года должностей лишились глава полиции Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов , начальник МВД по Карачаево-Черкесской республике Игорь Трифонов