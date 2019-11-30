Высокопоставленный руководитель СКР задержан за взятку

Появились подробности по делу задержанного на Урале полковника СКР

По данным издания, в роли взяткодателя выступил адвокат Владислав Вострецов. Прежде он занимал пост начальника следственного отдела по Верхней Пышме.

Ранее 30 ноября сообщалось, что полковник Бусылко был задержан при получении взятки в 18 миллионов рублей от адвоката. Операцию по задержанию полковника совместно провели сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге.

В настоящее время Бусылко находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. При этом следствие намерено настаивать на аресте задержанного. В ФСБ отказались комментировать задержание полковника.