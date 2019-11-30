Ссора в московской гостинице закончилась стрельбой

Полиция разыскивает злоумышленника, который расстрелял знакомого во время ссоры в гостинице на Ботанической улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

По данным силовиков, в отеле случилась ссора между участниками одной компании. Есть данные, что она состояла из трех человек.

«Один из участников конфликта применил травматический пистолет и ранил оппонента. Ему оказывают медпомощь», — сообщили в МВД.

Стрелявший покинул место происшествия на автомашине ВАЗ.

По сведениям телеграм-каналов, пострадавший получил ранение в лицо и находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.