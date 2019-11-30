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Ссора в московской гостинице закончилась стрельбой 

Рамблер + ещё 8 51 минуту назад
Ссора в московской гостинице закончилась стрельбой
Фото: РИА Новости
Полиция разыскивает злоумышленника, который расстрелял знакомого во время ссоры в гостинице на Ботанической улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.
По данным силовиков, в отеле случилась ссора между участниками одной компании. Есть данные, что она состояла из трех человек.
«Один из участников конфликта применил травматический пистолет и ранил оппонента. Ему оказывают медпомощь», — сообщили в МВД.
Стрелявший покинул место происшествия на автомашине ВАЗ.
По сведениям телеграм-каналов, пострадавший получил ранение в лицо и находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве полицейские ввели план «Перехват» и разыскивают угонщика, похитившего такси.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Криминал
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