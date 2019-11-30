Россиянин устроил стрельбу в московской гостинице

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Постоялец гостиницы на северо-востоке Москвы устроил стрельбу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, ранен один человек.

По словам собеседника агентства, на Ботанической улице произошел конфликт между постояльцами. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция ведет розыск.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Отмечается, что одному из участников конфликта, получившему ранение из травматического оружия, оказывают медицинскую помощь.

В октябре сообщалось, что россиянин устроил резню в хостеле в Новой Москве. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.