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Россиянка нашла на даче кости пропавшей бабушки и 300 тысяч рублей 

Lenta.ru + ещё 2 15 минут назад
Россиянка нашла на даче кости бабушки и 300 тысяч
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
На даче в Сланцевском районе Ленинградской области 36-летняя женщина обнаружила кости собственной бабушки, которая ранее считалась пропавшей без вести. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».
Как отмечает издание, 81-летняя женщина бесследно исчезла в минувшем октябре. Однако 28 ноября в полицию обратилась внучка пенсионерки, которая рассказала, что в садоводстве «Дружба» нашла скелетированные останки исчезнувшей. Они находились на участке, принадлежавшем пенсионерке.
Полицейские при осмотре участка нашли фрагменты скелета, но без черепа и части костей. Там же была обнаружена одежда и трость погибшей, а также документы и связка ключей. При этом в садовом домике сотрудники правоохранительных органов нашли рюкзак с 324 тысячами рублей внутри. По факту обнаружения останков проводится проверка — полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти пенсионерки.
28 ноября житель Заводского района Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову. Определить возраст человека, которому принадлежит голова, было сложно, так как она была «вся объедена животными». Мужчина рассказал, что неподалеку от места, где он видел собаку, расположена свалка, где кормятся животные.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Фонтанка.Ру , Ленинградская область
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