Потерявший руки на «Доме-2» добился компенсации

Владимиру Шахову, рабочему съемочной площадки знаменитой телестройки, фатально не повезло.
Еще в 2012 году он был страшно искалечен, когда решил открыть флягу, найденную им в бытовке. В емкости оказалось взрывчатое вещество.
Мужчина едва выжил, он потерял руки и зубы, сейчас он вынужден жить на пенсию по инвалидности, при этом у него семья и ребенок.
Суды длились много лет, так как молодой человек трудился на съемках нелегально и никто не хотел брать на себя ответственность за случившееся.
И вот в какой-то мере справедливость удалось восстановить. Как пишет Mk.ru, Владимиру были присуждены выплаты в 500 тысяч рублей за три последних года, 150 тысяч — единовременно, а также пожизненно ежемесячное содержание.
Как ранее сообщал «Рамблер», участница проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди получила травму на вечеринке.