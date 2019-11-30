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Оставшийся без рук и зубов рабочий «Дома-2» добился компенсации 

Рамблер + ещё 8 41 минуту назад
Потерявший руки на «Доме-2» добился компенсации
Фото: ТАСС
Владимиру Шахову, рабочему съемочной площадки знаменитой телестройки, фатально не повезло.
Еще в 2012 году он был страшно искалечен, когда решил открыть флягу, найденную им в бытовке. В емкости оказалось взрывчатое вещество.
Мужчина едва выжил, он потерял руки и зубы, сейчас он вынужден жить на пенсию по инвалидности, при этом у него семья и ребенок.
Суды длились много лет, так как молодой человек трудился на съемках нелегально и никто не хотел брать на себя ответственность за случившееся.
И вот в какой-то мере справедливость удалось восстановить. Как пишет Mk.ru, Владимиру были присуждены выплаты в 500 тысяч рублей за три последних года, 150 тысяч — единовременно, а также пожизненно ежемесячное содержание.
Как ранее сообщал «Рамблер», участница проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди получила травму на вечеринке.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Происшествия , Московский комсомолец
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