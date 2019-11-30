Потерявший руки на «Доме-2» добился компенсации

Оставшийся без рук и зубов рабочий «Дома-2» добился компенсации

Владимиру Шахову, рабочему съемочной площадки знаменитой телестройки, фатально не повезло.

Еще в 2012 году он был страшно искалечен, когда решил открыть флягу, найденную им в бытовке. В емкости оказалось взрывчатое вещество.

Мужчина едва выжил, он потерял руки и зубы, сейчас он вынужден жить на пенсию по инвалидности, при этом у него семья и ребенок.

Суды длились много лет, так как молодой человек трудился на съемках нелегально и никто не хотел брать на себя ответственность за случившееся.

И вот в какой-то мере справедливость удалось восстановить. Как пишет Mk.ru, Владимиру были присуждены выплаты в 500 тысяч рублей за три последних года, 150 тысяч — единовременно, а также пожизненно ежемесячное содержание.