Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге

Несколько человек ранены при нападении с ножом на торговой улице в Гааге. Об этом в пятницу сообщается в " Твиттере " местной полиции. На месте происшествия работают службы безопасности.

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