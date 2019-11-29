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Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
ТАСС
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ещё 21
1 час назад
Фото:
globallookpress.com
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Несколько человек ранены при нападении с ножом на торговой улице в Гааге. Об этом в пятницу сообщается в "
Твиттере
" местной полиции.
На месте происшествия работают службы безопасности.
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Теги:
Происшествия
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Криминал
,
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