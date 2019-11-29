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Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Фото: globallookpress.com
Несколько человек ранены при нападении с ножом на торговой улице в Гааге. Об этом в пятницу сообщается в "Твиттере" местной полиции.
На месте происшествия работают службы безопасности.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Гаага
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