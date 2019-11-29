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Умерли двое пострадавших при теракте на Лондонском мосту 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Умерли двое пострадавших при теракте в Лондоне
Фото: Reuters
Два человека, раненые в ходе теракта на Лондонском мосту, скончались от полученных травм, сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники в британском правительстве.
Перед этим газета The Independent сообщила об одной жертве теракта. При этом один из источников сообщал, что число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу вечером мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. В Скотленд-Ярде назвали произошедшее терактов, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.
Независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) намерена изучить действия правоохранителей, которые застрелили злоумышленника.
Подчеркивается, что проведение таких расследований — стандартная практика при всех случаях убийства полицией подозреваемых, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне 2017 года на рынке Боро и расположенном поблизости от него Лондонском мосту была совершена серия нападений на прохожих, в результате которых погибли восемь человек. Всего в 2017 году страна пережила пять терактов.
4 ноября уровень террористической угрозы в стране был понижен с «серьезного» до «существенного».
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , The Independent , ИТАР-ТАСС
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