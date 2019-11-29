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Источник: в Екатеринбурге задержали родителей убитого девятилетнего ребенка 

ТАСС 55 минут назад
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали
Фото: globallookpress.com
Родители девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге, задержаны. Отца обнаружили в Республике Башкортостан. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Источник ТАСС в четверг сообщил об убийстве девятилетнего ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты.
"Родители ребенка задержаны. Отца правоохранительные органы сегодня обнаружили в Башкирии", — сказал собеседник агентства.
"Комсомольская правда — Екатеринбург" ранее сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика нашли утром 28 ноября. По информации издания, одна из версий произошедшего — убийство на религиозной почве: ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов".
В ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют.
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Башкортостан , Екатеринбург
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