Российская кассирша отбилась от грабителя его же ножом

Кассирша микрофинансовой организации в городе Волжском Волгоградской области отобрала у грабителя нож и вытолкала из-за стойки. Когда в офис зашел сотрудник охранной организации, женщина сначала приняла его за грабителя и закричала, схватившись за нож.

«Полицейские быстро задержали злоумышленника, который попытался совершить новое ограбление уже на улице», — сообщает «Ридус».

Уточняется, что выручка в кассе микрофинансовой организации осталась на месте.

Полиция быстро задержала нападавшего, который попытался совершить еще одно ограбление на той же улице. У злоумышленника имеется шесть судимостей. Также он страдает от наркозависимости. В день ограбления преступник переживал ломку и решил таким образом добыть деньги на приобретение дозы. В отношении напавшего на кассиршу возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Грабеж» и «Разбой». Ему может грозить до десяти лет заключения.