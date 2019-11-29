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Российская кассирша отбилась от грабителя его же ножом 

Ura.Ru 27 минут назад
Кассирша отбилась от грабителя его же ножом
Фото: РИА Новости
Кассирша микрофинансовой организации в городе Волжском Волгоградской области отобрала у грабителя нож и вытолкала из-за стойки. Когда в офис зашел сотрудник охранной организации, женщина сначала приняла его за грабителя и закричала, схватившись за нож.
«Полицейские быстро задержали злоумышленника, который попытался совершить новое ограбление уже на улице», — сообщает «Ридус».
Уточняется, что выручка в кассе микрофинансовой организации осталась на месте.
Полиция быстро задержала нападавшего, который попытался совершить еще одно ограбление на той же улице. У злоумышленника имеется шесть судимостей. Также он страдает от наркозависимости. В день ограбления преступник переживал ломку и решил таким образом добыть деньги на приобретение дозы. В отношении напавшего на кассиршу возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Грабеж» и «Разбой». Ему может грозить до десяти лет заключения.
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Теги:
Происшествия , Ридус , Волгоградская Область , Волжск
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