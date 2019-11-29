На теле убитого на Лондонском мосту был муляж бомбы

Все новости на карте

Подозреваемый в инциденте на Лондонском мосту убит на месте происшествия. На его тебе был закреплен муляж взрывного устройства. Об этом рассказал глава контртеррористического подразделения столичной полиции Лондона Нил Басу

По словам главы ведомства, будет проведено расследование, которое позволит установить мотивы произошедшего, сообщает ТАСС. В настоящее время основной акцент делается на версии, связанной с терроризмом.

Инцидент на Лондонском мосту случился в середине пятницы, 29 ноября. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, пострадали пять человек.