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Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом 

Lenta.ru 1 час назад
Нападение с ножом в Лондоне оказалось терактом
Фото: Reuters
Нападение мужчины с ножом на прохожих на мосту в Лондоне классифицируется как теракт. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Reuters.
О произошедшем агентству рассказал на брифинге высокопоставленный офицер антитеррористического подразделения. По его словам, террорист был застрелен полицией и скончался на месте. На его теле было закреплено устройство — судя по всему, это был муляж пояса смертника.
Сообщается также, что полицейские патрули в британской столице усилены на ближайшее время.
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Теги:
Происшествия , МВД , Reuters
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