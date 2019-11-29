Нападение с ножом в Лондоне оказалось терактом

Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Нападение мужчины с ножом на прохожих на мосту в Лондоне классифицируется как теракт. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Reuters.

О произошедшем агентству рассказал на брифинге высокопоставленный офицер антитеррористического подразделения. По его словам, террорист был застрелен полицией и скончался на месте. На его теле было закреплено устройство — судя по всему, это был муляж пояса смертника.

Сообщается также, что полицейские патрули в британской столице усилены на ближайшее время.