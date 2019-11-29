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Укушенная обезьяной россиянка купила таблетки и попала в тюрьму в Таиланде 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянку посадили после укуса обезьянки в Таиланде
Фото: EPA
В Таиланде полицейские задержали укушенную обезьяной российскую туристку после того, как она попыталась купить в местной аптеке обезболивающее. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По его информации, за несколько дней до возвращения в Россию путешественница посетила Обезьянью гору — местную достопримечательность, где в естественных условиях обитает множество приматов. Одно из животных напало на женщину и укусило ее.
Пострадавшая попыталась приобрести в местной аптеке обезболивающее, однако вместо него ей продали сильное снотворное, которое не выдается без рецепта. После этого россиянку задержали сотрудники правоохранительных органов.
Как отмечает Life Shot, она провела полтора дня в камере без еды и питья. «Условия в тюрьмах ужасные, к начальнику можно заходить только на коленях. Нас сидело 150 человек в маленькой камере, спали и ели мы на полу, туалет находится там же», — рассказала туристка. По ее словам, она готова признать свою вину, лишь бы уехать на родину.
В консульстве каналу заявили, что не смогут помочь женщине даже в случае, если ее осудят, так как между Россией и Таиландом не подписан договор о передаче осужденных.
1 октября российский турист из Екатеринбурга подарил жителям Таиланда игрушечные стодолларовые купюры и стал фигурантом дела. По словам Екатерины Веденяпиной-Стариченко, они отдыхали в Таиланде двумя семьями, и ее муж Вадим купил ненастоящие деньги с надписью «сувенирная продукция» для детей.
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Теги:
Происшествия , МВД , Таиланд
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