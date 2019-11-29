Коллектор угнал машину должницы с ребенком внутри

В городе Верхняя Пышма ( Свердловская область ) владелец микрофинансовой организации угнал у должницы автомобиль, не заметив трехлетнюю девочку внутри машины. Об этом сообщается в группе «Лампа» в соцсети «ВКонтакте».

По данным «Лампы», жительница Верхней Пышмы взяла микрозаем на покупку автомобиля и не вернула деньги вовремя. Кредитор вычислил ее машину по GPS и решил «изъять».

Мужчина нашел автомобиль открытым и с ключами внутри. Только через несколько километров он заметил ребенка на заднем сидении.

Мать девочки написала в полицию заявление о похищении. Саму женщину оштрафовали, так как она оставила дочь одну.

Telegram-канал Baza утверждает, что машину угнал не кредитор, а коллектор. По данным канала, заметив ребенка, он сам сдался полиции.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Екатеринбурге коллекторы требовали долг с многодетной семьи, угрожая заразить детей СПИДом. По словам матери детей, коллекторы дали один день на возврат кредита, который ее муж взял шесть лет назад. Мужчина остался без работы и не смог выплачивать деньги. Коллекторы пригрозили «сломать жизни» их родственникам и друзьям, посоветовав «молиться, чтобы игла со СПИДом не попала» в младших детей.