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Политика

Предполагаемого убийцу помощника московского прокурора поймали в Киргизии 

Lenta.ru + ещё 2 46 минут назад
В Киргизии пойман убийца помощника московского прокурора
Фото: АКС ГКНБ КР
В Киргизии был задержан гражданин России, которого подозревают в убийстве помощника московского прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
Как уточняется, задержанный 1997 года рождения находился в международном розыске. Его личность не уточняется. Россиянин был передан сотрудникам Службы криминальной милиции МВД Киргизии. В настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов был обнаружен мертвым в московской съемной квартире в мае этого года. На его теле нашли ушибы, ссадины и кровоподтеки. Также во рту у прокурора был галстук. Спустя два дня после этого по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В совершении преступления заподозрили коллегу погибшего. По первоначальной версии, убийство произошло по неосторожности и не связано с профессиональной деятельностью Некрасова.
Позже «Ленте.ру» стало известно о задержании двоих подозреваемых — жителей Перми Максима Лунегова и Андрея Глухих. Они — представители нетрадиционной сексуальной ориентации — познакомились с Некрасовым на сайте для мужчин. Пермяки приехали к помощнику прокурора в гости и вступили с ним в половую связь, во время которой тот скончался от травм.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Дмитрий Некрасов , МВД , Lenta.ru , Кыргызстан
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