Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Общество
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым
В мире
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Погода

Мосгорсуд эвакуируют из-за угрозы взрыва 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд эвакуируют из-за угрозы взрыва
Фото: РИА Новости
Эвакуация проводится в здании Московского городского суда, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«Из здания суда эвакуируют людей», — сказала собеседница агентства.
Источник Агентства «Москва» уточнил, что причиной стала информация о заложенном взрывном устройстве.
Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Басманный районный суд столицы эвакуируют в связи с угрозой взрыва. На улицу вывели около 300 человек.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Агентство «Москва»: последние новости
Пожилой мужчина умер в частной стоматологической клинике на Бескудниковском бульваре Пожилой мужчина умер в частной стоматологической клинике на Бескудниковском бульваре Посольство: Шестеро российских туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Доминикане Посольство: Шестеро российских туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Доминикане Минздрав РФ: По предварительным данным, ожидавшая операцию пациентка М.Каабака умерла от пневмонии Минздрав РФ: По предварительным данным, ожидавшая операцию пациентка М.Каабака умерла от пневмонии 
Теги:
Происшествия , Новости Москвы , Ульяна Солопова , Мосгорсуд , МВД , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте 1
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 219
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети 89
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение