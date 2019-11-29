Мосгорсуд эвакуируют из-за угрозы взрыва 

Эвакуация проводится в здании Московского городского суда, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«Из здания суда эвакуируют людей», — сказала собеседница агентства.
Источник Агентства «Москва» уточнил, что причиной стала информация о заложенном взрывном устройстве.
Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Басманный районный суд столицы эвакуируют в связи с угрозой взрыва. На улицу вывели около 300 человек.