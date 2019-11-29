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В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Коллектор забрал у женщины автомобиль вместе с дочерью
Фото: Р-Спорт
Коллектор в Екатеринбурге забрал у должницы машину, не заметив, что в ней находится ее трехлетняя дочка; с ребенком все в порядке, на мать заведено дело, а по микрокредитной компании ведется проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, днем 27 ноября в дежурную часть отдела полиции №14 УМВД по Екатеринбургу обратилась жительница Верхней Пышмы и рассказала, что вместе с трехлетней дочерью и подругой приехала к бизнес-центру в Промышленном проезде, припарковала свою машину Mazda 3 и, оставив в ней ребенка, зашла в здание. Вернувшись, она не обнаружила ни автомобиля, ни девочку.
"Сотрудники полиции, принявшие заявление, незамедлительно провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что автомашина Mazda находится в залоге у микрокредитной компании, а также что 5 мая 2017 года хозяйка машины обратилась в эту компанию, с которой заключила договор залога, согласно которому микрокредитная компания предоставила женщине микрозайм в сумме 160 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Горелых уточнил, что женщина передала микрокредитной компании в залог автомобиль, но оставила его в пользовании. Как пояснил сотрудникам полиции директор организации, около года женщина не выплачивала долг по займу. В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку. При этом, как подчеркнул представитель главка МВД, двери автомобиля были открыты, двигатель был заведен, а ключи находились в замке зажигания. Лишь в дороге водитель заметил находившегося в салоне ребенка.
"Мужчина приехал в ближайший отдел полиции, передал ребенка полицейским, написал объяснение, а сотрудники полиции, в свою очередь, вызвали медиков и передали малышку в больницу №8. Она жива, здорова, с ней все в порядке. В отношении матери девочки органы внутренних дел завели административное делопроизводство по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Юридически-правовую оценку действиям самой микрокредитной компании дадут в ходе начавшейся проверки сотрудники полиции ОП №14 ОВД Екатеринбурга, куда обратилась за помощью мать ребенка", — заключил Горелых.
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Теги:
Происшествия , Валерий Горелых , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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