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В канализации Петербурга нашли сильный яд 

Lenta.ru + ещё 3 56 минут назад
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека. Об этом пишет «Фонтанка».
Под угрозой оказались жители нескольких районов города. Они с 22 ноября начали жаловаться на запах, проникающий в их дома. По словам одного из жителей, из канализации «очень сильно пахнет едким чесноком». Еще один петербуржец рассказал, что в этот день после выхода из дома почувствовал себя странно, а вернувшись домой, увидел, что его кожа покрылась волдырями.
В местный водоканал начали поступать жалобы. Прибывшие на место бригады не почувствовали химического запаха, но взяли пробы из коллектора. Сотрудникам было поручено проверить несколько точек в рамках усиления контроля за канализацией в связи со зловонием. Вечером один из них направлялся в сторону своего дома и составил свой маршрут так, чтобы объехать все точки. На одной их них мужчина наткнулся на двух неизвестных, которые сидели в грузовике марки МАН с большой бочкой вместо кузова и тянувшимся к канализации шлангом. Сотрудник водоканала сообщил своим коллегам и позвонил в полицию. Позднее оказалось, что эти люди, скорее всего, ни при чем.
Уже 27 ноября, как пишет «Фонтанка», полицейские вышли на подозреваемого — Валерия Иванова, чью ассенизаторскую машину они нашли возле одного из домов. По словам экспертов, жидкость в машине Иванова и в канализации одна и та же. Как выяснилось, подозреваемый является специалистом по ассенизации, однако, по предварительным данным, ведет свою деятельность нелегально. Мужчина рассказал, что 20 ноября ему пришел заказ от мужчины неславянской внешности. Он откачал неизвестную жидкость из емкости, которая стояла в кузове «ГАЗели» и избавился от нее между домами по улице Малая Карпатская. Что именно он слил в канализацию, мужчина не знает.
Сотрудники полиции не совсем поверили словам о «заказе» и приступили к изучению контактов Иванова. «Если посмотреть на указанные ассенизатором точки на карте, то его путь пролегал между исправительной колонией №6, где, к слову, есть производство пластмассовых изделий и цех по переработке полиэтилена, и детской больницей №5», — пишет «Фонтанка».
Газета со ссылкой на эксперта из сектора профилактики правонарушений отдела экологического надзора комитета по природопользованию также отмечает, что в обнаруженной жидкости выявлена химическая формула C2H4O, которая в малых концентрациях ничего угрожающего жизни не несет и используется в производстве пластмассы. Объем вырабатываемой предприятиями окиси этилена, а именно это вещество нашли в канализации, — около 25 миллионов тонн в год на весь мир.
Предельно допустимая концентрация окиси составляет 0,3 миллиграмма на кубический метр при разовых замерах. Сколько именно жидкости слил подозреваемый, пока неизвестно. При остром отравлении окисью этилена человек ощущает сладкий вкус во рту, рвоту, раздражение слизистых оболочек глаз, кожи, из носа может идти кровь, на коже могут появиться ожоги, при сильном отравлении — у человека может затруднятся речь, нарушается походка, яд поражает центральную нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы, влияет на работу печени, почек, мышц.
В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.
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Теги:
Происшествия , Валерий Иванов , ФСИН , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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