«Банкирша» полковника Захарченко сбежала из РФ

Марчукова уже провела 3,4 года в СИЗО и под домашним арестом по делу о мошенничестве в Нота-банке. Mash утверждает, что ее хотели снова задержать по делу о пропаже из банка 25 миллиардов рублей, но не успели. По предварительным данным, она имеет гражданство Австрии и уехала в эту страну.

«Коммерсант» писал , что Захарченко мог оказывать покровительство руководству Нота-банка и предупредить их о деле. По одной из версий, деньги найденные в квартире его семьи могли быть получены именно от Марчуковой перед ее арестом.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой — они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету.

После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.

Захарченко вменяли получение взятки в 800 тысяч долларов, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Полковник был уволен из органов, его приговорили к 13 годам колонии, затем срок уменьшили до 12,5 лет.