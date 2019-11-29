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«Банкирша» полковника Захарченко сбежала из РФ 

Рамблер 1 час назад
«Банкирша» полковника Захарченко сбежала из РФ
Фото: РИА Новости
Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, которую СМИ называли землячкой и хорошей знакомой экс-полковника Дмитрия Захарченко, покинула Россию в преддверии нового задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Марчукова уже провела 3,4 года в СИЗО и под домашним арестом по делу о мошенничестве в Нота-банке. Mash утверждает, что ее хотели снова задержать по делу о пропаже из банка 25 миллиардов рублей, но не успели. По предварительным данным, она имеет гражданство Австрии и уехала в эту страну.
«Коммерсант» писал, что Захарченко мог оказывать покровительство руководству Нота-банка и предупредить их о деле. По одной из версий, деньги найденные в квартире его семьи могли быть получены именно от Марчуковой перед ее арестом.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой — они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету.
После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.
Захарченко вменяли получение взятки в 800 тысяч долларов, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Полковник был уволен из органов, его приговорили к 13 годам колонии, затем срок уменьшили до 12,5 лет.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Галина Марчукова , Дмитрий Захарченко , ФСИН
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