Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы

Буэнос-Айресе пассажир станции метро Агуэро засмотрелся в свой сотовый и упал на рельсы. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало Reuters.

49-летний мужчина с ортезом на левой ноге шел вдоль станции и смотрел в экран телефона. На кадрах видно, как он не замечает края платформы, оступается и падает на рельсы. Двое очевидцев немедленно подошли к аргентинцу и за руки вытянули его обратно.

Один из пассажиров вызвал подмогу. Пострадавшего поместили на носилки и отвезли в больницу. О его состоянии информации нет.