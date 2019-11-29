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Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы 

Lenta.ru 1 час назад
В Буэнос-Айресе пассажир станции метро Агуэро засмотрелся в свой сотовый и упал на рельсы. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало Reuters.
49-летний мужчина с ортезом на левой ноге шел вдоль станции и смотрел в экран телефона. На кадрах видно, как он не замечает края платформы, оступается и падает на рельсы. Двое очевидцев немедленно подошли к аргентинцу и за руки вытянули его обратно.
Один из пассажиров вызвал подмогу. Пострадавшего поместили на носилки и отвезли в больницу. О его состоянии информации нет.
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Теги:
Происшествия , Видео , Reuters , Буэнос-Айрес
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