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В Карелии 14 студентов колледжа госпитализировали с кишечным вирусом 

РИА Новости + ещё 3 40 минут назад
14 студентов госпитализировали в Карелии
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку после госпитализации 14 студентов медицинского колледжа в Петрозаводске с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщает СУСК по республике Карелия.
"Установлено, что в ноябре в республиканскую инфекционную больницу в городе Петрозаводске обратились студенты учебного заведения с подозрением на острую кишечную инфекцию. В результате 14 человек были госпитализированы, у других студентов имеются признаки недомогания", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Теги:
Происшествия , СКР
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