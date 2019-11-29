14 студентов госпитализировали в Карелии

В Карелии 14 студентов колледжа госпитализировали с кишечным вирусом

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Следственные органы проводят проверку после госпитализации 14 студентов медицинского колледжа в Петрозаводске с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщает СУСК по республике Карелия.

"Установлено, что в ноябре в республиканскую инфекционную больницу в городе Петрозаводске обратились студенты учебного заведения с подозрением на острую кишечную инфекцию. В результате 14 человек были госпитализированы, у других студентов имеются признаки недомогания", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.