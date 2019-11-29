«Помогала закапывать»: убитого ребенка приняли за мусор

«Помогала закапывать»: кто виноват в смерти ребенка в Екатеринбурге

Белоруссии задержана мать мальчика, труп которого ранее был найден в Екатеринбурге . По данным СМИ, женщина заявила, что сына убил ее муж, она лишь помогла избавиться от тела. Отца ребенка продолжают разыскивать правоохранительные органы — по предварительным данным, он является гражданином России

В Белоруссии задержана мать девятилетнего мальчика, тело которого следователи ранее откопали в одном из парков Чкаловского района Екатеринбурга. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника издания в правоохранительных органах, сейчас следователи добиваются экстрадиции женщины, подозреваемой в убийстве ребенка, на территорию РФ.

«Это необходимо для проведения следственного эксперимента. Но по ее словам, ребенка убил муж, а она лишь помогала его закапывать. Расправа произошла 5 ноября этого года», — сообщил собеседник «КП».

Следователям также удалось установить причину смерти ребенка: по предварительным данным, он умер от асфиксии. Мальчику не хватило воздуха, так как его рот был долгое время заткнут кляпом, сообщает издание E1.RU.

При этом в течении нескольких дней родители пытались «воскресить» сына молитвами, сообщает «МК». Потом, осознав наконец произошедшее, они решили похоронить ребенка — как отмечают соседи, его тело несколько дней пролежало в подъезде, однако они восприняли его за мусор.

«Стояло здесь и воняло. Как будто что-то протекло, тут капли были. Мы думали, это просто мусор», — передает Mash слова одной из жительниц дома, где произошло убийство.

Соседи семьи также рассказали СМИ, что последние полтора месяца в квартире жили «какие-то таджики». К такому выводу пришла одна из женщин после того, как увидела, что соседка «вся замотана была с ног до головы, как у них там принято». Детей или людей славянской национальности, выходящих из этой квартиры, она не видела, рассказала местная жительница Znak.com.

По словам другой соседки, в квартире, где жила семья, часто менялись жильцы.

«Мы видели, только когда подростки жили какие-то. Если там какие-то взрослые люди жили — 30-летние и старше, — мы их даже не знали», — заявила она.

По неофициальным данным, которые приводит «МК», квартира, в которой проживала семья, могла быть штабом для секты евангелистов. Эти люди кочуют из города в город, останавливаясь время от времени на съемных квартирах. В Екатеринбург члены секты приехали около месяца назад.

Несколько дней назад в квартиру приходили сотрудники ФСБ , которые проверяли информацию о сектантах. В результате женщину, проживавшую там с мужем, выслали из страны за нарушение паспортного режима. О смерти мальчика на тот момент известно не было.

В настоящий момент к расследованию истории уже подключился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков . Он отметил, что сейчас его аппарат уточняет информацию о том, в каких условиях проживал ребенок, была ли информация о неблагополучии семьи.

«Дальше будем анализировать и смотреть, было ли это условием для того, что произошло, отправим информацию в следственное управление для их анализа», — заявил Мороков E1.RU.

Тем временем отца ребенка сейчас продолжают разыскивать правоохранительные органы. По данным источника «Коммерсанта», он является уроженцем Алтайского края. Вместе с ним в бегах находятся еще двое детей.

Как ранее сообщало издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребенок был убит родителями, которые якобы состояли в секте.

По данным собеседника издания, отец и мать избили ребенка плетками, после чего засунули в рот кляп. После того, как ребенок задохнулся, его тело закопали на территории лесопарка.

«Ребенка убили на «религиозной почве». При обыске в квартире была найдена библия. По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», — сообщили в правоохранительных органах.

Пропажей ребенка первая забеспокоилась сестра его матери. Именно она позвонила в полицию.

«Наводку на мать дала сестра женщины. На вопрос: «Где твой сын?», та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером. Предположительно, у семьи есть еще дети», — уточнил источник kp.ru.

СМИ также сообщали, что мать ребенка ранее лечилась в психиатрической больнице Екатеринбурга.