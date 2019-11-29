ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины . Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера", — сообщили в ЦОС. Экс-мэр Горловки оказался украинским шпионом Как отметили в ЦОС, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), ведутся следственные действия". Других подробностей в ФСБ не привели.