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Криминал

Экс-глава российского города попался на взятке в восемь миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 23 57 минут назад
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Фото: gorodkirov.ru
Бывший глава Кирова Владимир Быков отправлен под домашний арест по делу о взятке в 7,8 миллиона рублей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») было возбуждено в отношении Быкова 29 ноября. По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-глава Кирова получил через посредника взятку от одного из бизнесменов в размере 7,8 миллиона рублей.
За эти деньги обвиняемый обещал покровительство должностных лиц из администрации Кирова, Кировской городской думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП). Речь, в частности, шла о заключении договоров с АТП на поставку топлива вне зависимости от его качества.
Ранее 30 ноября сообщалось, что первый заместитель руководителя регионального управления СКР Михаил Бусылко задержан в Екатеринбурге. Полковник был задержан при получении взятки в 18 миллионов рублей — эти деньги ему передавал адвокат.
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Комментарии16 
Теги:
Происшествия , Владимир Быков , Михаил Бусылко , СКР , Киров
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