Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн

Экс-глава российского города попался на взятке в восемь миллионов рублей

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») было возбуждено в отношении Быкова 29 ноября. По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-глава Кирова получил через посредника взятку от одного из бизнесменов в размере 7,8 миллиона рублей.

За эти деньги обвиняемый обещал покровительство должностных лиц из администрации Кирова, Кировской городской думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП). Речь, в частности, шла о заключении договоров с АТП на поставку топлива вне зависимости от его качества.