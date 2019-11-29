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Политика

В Москве задержали женщину, продавшую младенца 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
В Москве задержали продавшую младенца женщину
Фото: © Fotolia / rufous
Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в попытке продажи младенца, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали 22-летнюю приезжую, подозреваемую в незаконной продаже новорожденного сына", — сказал Васенин.
По его словам, в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что в августе родила ребенка в одной из больниц Москвы, а после выписки за деньги передала новорожденного сына своим знакомым. Спустя какое-то время она раскаялась в своем поступке и пыталась связаться со своими знакомыми, однако те долго на связь не выходили, что и стало поводом её обращения в правоохранительные органы, указывает главк МВД.
Васенин добавил, что женщина была задержана сотрудниками полиции, а в Московской области полиция задержала подозреваемых, которым был передан ребенок. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.
Материалы проверки переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Москва
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