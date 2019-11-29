В Москве задержали продавшую младенца женщину

В Москве задержали женщину, продавшую младенца

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в попытке продажи младенца, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали 22-летнюю приезжую, подозреваемую в незаконной продаже новорожденного сына", — сказал Васенин.

По его словам, в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что в августе родила ребенка в одной из больниц Москвы, а после выписки за деньги передала новорожденного сына своим знакомым. Спустя какое-то время она раскаялась в своем поступке и пыталась связаться со своими знакомыми, однако те долго на связь не выходили, что и стало поводом её обращения в правоохранительные органы, указывает главк МВД.

Васенин добавил, что женщина была задержана сотрудниками полиции, а в Московской области полиция задержала подозреваемых, которым был передан ребенок. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.