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Происшествия

Рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится, обещают медики 

РИА Новости 33 минуты назад
Врачи рассказали о пострадавшей в Доминикане девочке
Фото: globallookpress.com
Рука, пришитая пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке, восстановится, заявил со ссылкой на данные медиков Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
"Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у нее рука восстановлена будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день. В больнице остается 21 россиянин, двое из них в особенно тяжелом состоянии.
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Теги:
Происшествия , Михаил Евдокимов , Венесуэла , Доминикана
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