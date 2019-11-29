Врачи рассказали о пострадавшей в Доминикане девочке

Рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится, обещают медики

"Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у нее рука восстановлена будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день. В больнице остается 21 россиянин, двое из них в особенно тяжелом состоянии.