Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
Происшествия
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу в подъезде 

РИА Новости 1 час назад
Мужчина открыл стрельбу в подъезде под Хабаровском
Фото: Р-Спорт
Нетрезвый житель Комсомольска-на-Амуре открыл стрельбу в подъезде своего дома, после того как мать не пустила его в квартиру, приехавшие полицейские изъяли у мужчины оружие и боеприпасы, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
"Местная жительница сообщила сотрудникам полиции, что ее сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она отказалась открывать ему дверь, родственник достал оружие и начал стрелять в подъезде", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. При личном досмотре полицейские обнаружили у него похожие на оружие и боеприпасы предметы, их направили на экспертизу.
"В ходе исследования установлено, что изъятое является боеприпасами, изготовленными из патронов калибром 9 мм, и пистолетом, изготовленным самодельным способом из огнестрельного оружия ограниченного поражения пистолета Baikal МР-79. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что оружие и боеприпасы нашел на улице", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении комсомольчанина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России 4
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 857
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом 448
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 42
Больше NASA: Зарплату Рогозина оправдали
Больше NASA: Зарплату Рогозина оправдали 302
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение