Мужчина открыл стрельбу в подъезде под Хабаровском

В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу в подъезде

Нетрезвый житель Комсомольска-на-Амуре открыл стрельбу в подъезде своего дома, после того как мать не пустила его в квартиру, приехавшие полицейские изъяли у мужчины оружие и боеприпасы, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю

"Местная жительница сообщила сотрудникам полиции, что ее сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она отказалась открывать ему дверь, родственник достал оружие и начал стрелять в подъезде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. При личном досмотре полицейские обнаружили у него похожие на оружие и боеприпасы предметы, их направили на экспертизу.

"В ходе исследования установлено, что изъятое является боеприпасами, изготовленными из патронов калибром 9 мм, и пистолетом, изготовленным самодельным способом из огнестрельного оружия ограниченного поражения пистолета Baikal МР-79. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что оружие и боеприпасы нашел на улице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении комсомольчанина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.