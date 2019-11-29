На обоих МЦД произошли сбои в движении поездов

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Сразу на обоих Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в движении поездов из-за подозрений на неисправность составов, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

В компании рассказали, что для проверки составов были увеличены интервалы на МЦД-1 на Белорусском направлении и МЦД-2 на Рижском направлении в сторону Москвы.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

Позже ЦППК уточнила, что движение на МЦД осуществляется в графике, на МЦД-1 и Белорусском направлении оперативно восстановлен интервал движения.

Напомним, в среду в ЦППК сообщили, что на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) вечером увеличились интервалы движения.