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Происшествия

На обоих МЦД произошли сбои в движении поездов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На обоих МЦД произошли сбои
Фото: РИА Новости
Сразу на обоих Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в движении поездов из-за подозрений на неисправность составов, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
В компании рассказали, что для проверки составов были увеличены интервалы на МЦД-1 на Белорусском направлении и МЦД-2 на Рижском направлении в сторону Москвы.
«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении ЦППК в Twitter.
Позже ЦППК уточнила, что движение на МЦД осуществляется в графике, на МЦД-1 и Белорусском направлении оперативно восстановлен интервал движения.
Напомним, в среду в ЦППК сообщили, что на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) вечером увеличились интервалы движения.
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Теги:
Происшествия , Новости Москвы
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