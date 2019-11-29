Актера Гришечкина избили в Москве

По данным Mash, после нападения Гришечкин пришел к соседям, те вызвали ему скорую помощь. По словам актера, избил его 24-летний студент Джимшит Б., которому он помог с регистрацией в столице.

Приехавшие медики оказали Гришечкину помощь, от госпитализации он отказался. Напавший на него студент успел сбежать. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Как сообщал «Рамблер», ранее Гришечкин, получивший известность по ролям в сериалах «Солдаты» и «Маргоша», рассказал, что в последний год находится в депрессии из-за смерти жены. В 2017-м его супруга Анна умерла от рака.