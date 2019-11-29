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Актера Гришечкина избили в Москве 

Рамблер 48 минут назад
Актера Гришечкина избили в Москве
Фото: kino-teatr.ru
Актера Вячеслава Гришечкина в ночь на 29 ноября избили в его московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, после нападения Гришечкин пришел к соседям, те вызвали ему скорую помощь. По словам актера, избил его 24-летний студент Джимшит Б., которому он помог с регистрацией в столице.
Приехавшие медики оказали Гришечкину помощь, от госпитализации он отказался. Напавший на него студент успел сбежать. Полиция начала проверку по факту случившегося.
Как сообщал «Рамблер», ранее Гришечкин, получивший известность по ролям в сериалах «Солдаты» и «Маргоша», рассказал, что в последний год находится в депрессии из-за смерти жены. В 2017-м его супруга Анна умерла от рака.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Шоу-бизнес , Вячеслав Гришечкин , Москва
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