«Папа, что я здесь делаю»: солдат-убийца встретился с отцом

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова рассказал «Ура.ру» о встрече с сыном в изоляторе. По словам Салима Шамсутдинова, сын спросил, почему он хвалил российскую армию.

«Он долго смотрел на меня таким тяжелым взглядом и молчал. А потом спросил: «Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?» — рассказал он.

По словам Шамсутдинова-старшего, он всегда говорил сыну, что служить должен каждый мужчина, что в России хорошая армия, а офицеры относятся к солдатам по-отечески.

«А теперь молчал и не мог объяснить ему, как он оказался в этом гадюшнике», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», 25 октября в воинской части в Забайкалье были убиты восемь военнослужащих. Стрельбу по ним открыл рядовой Рамиль Шамсутдинов, он арестован.

По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. По неофициальным версиям, мотивом убийства могли стать издевательства со стороны сослуживцев или «межличностный конфликт» с одним из офицеров.

Сам Шамсутдинов заявлял, что пошел на убийство из-за угрозы изнасилования. По его словам, он жалеет, что двух человек «зацепил случайно», а к остальным не испытывает никакой жалости.