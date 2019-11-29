«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, Салим Шамсутдинов, впервые рассказал подробности приватного разговора с сыном, который состоялся во время их первой встречи после трагедии. Деталями беседы, которая прошла в следственном изоляторе, он поделился с «URA.RU».

«Он долго смотрел на меня таким тяжелым взглядом и молчал. А потом спросил: «Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?». Я ничего ему не ответил. Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить ему, как он оказался в этом гадюшнике», — рассказывает «URA.RU» Шамсутдинов-старший.

Встреча продлилась недолго. По её завершению отец стрелка оформил для него первую передачу. В посылке были вещи, конфеты и сигареты. В следующий раз Салим Шамсутдинов планирует приехать к сыну уже после судебно-психиатрической экспертизы, которая назначена на середину декабря.

Как ранее писало «URA.RU», стрелка в суде будут защищать известные российские юристы. Консультировать их вызвался адвокат президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте. Двое выживших сейчас находятся в московском госпитале им. Бурденко. Один из них, Евгений Графов, также призвался из Тюменской области.

Отец стрелка рассказал о том, что на следующий день после трагедии ему позвонил тюменский военком, посоветовал не обсуждать случившееся с журналистами и обещал приехать. Но после этого на связь больше не выходил.