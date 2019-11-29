Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия
Украина сорвала доклад России на форуме ООН
Украина сорвала доклад России на форуме ООН
Политика
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
Шоу-бизнес

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе 

Ura.Ru
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, Салим Шамсутдинов, впервые рассказал подробности приватного разговора с сыном, который состоялся во время их первой встречи после трагедии. Деталями беседы, которая прошла в следственном изоляторе, он поделился с «URA.RU».
«Он долго смотрел на меня таким тяжелым взглядом и молчал. А потом спросил: «Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?». Я ничего ему не ответил. Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить ему, как он оказался в этом гадюшнике», — рассказывает «URA.RU» Шамсутдинов-старший.
Встреча продлилась недолго. По её завершению отец стрелка оформил для него первую передачу. В посылке были вещи, конфеты и сигареты. В следующий раз Салим Шамсутдинов планирует приехать к сыну уже после судебно-психиатрической экспертизы, которая назначена на середину декабря.
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Как ранее писало «URA.RU», стрелка в суде будут защищать известные российские юристы. Консультировать их вызвался адвокат президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте. Двое выживших сейчас находятся в московском госпитале им. Бурденко. Один из них, Евгений Графов, также призвался из Тюменской области.
Отец стрелка рассказал о том, что на следующий день после трагедии ему позвонил тюменский военком, посоветовал не обсуждать случившееся с журналистами и обещал приехать. Но после этого на связь больше не выходил.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Ura.Ru: последние новости
За день до смерти ребенок, погибший из-за увольнения трансплантолога, сказал первое слово За день до смерти ребенок, погибший из-за увольнения трансплантолога, сказал первое слово Российский поэт, спонсирующий армию Украины, выдвинул собственную версию смерти Березовского Российский поэт, спонсирующий армию Украины, выдвинул собственную версию смерти Березовского Мать жертвы историка-расчленителя назвала причины убийства Мать жертвы историка-расчленителя назвала причины убийства
Комментарии119 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 590
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 27
Украина сорвала доклад России на форуме ООН
Украина сорвала доклад России на форуме ООН 595
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына
«И жил грешно, и умер смешно»: Сафронов про сына 56
Объяснен бум телефонного мошенничества в России
Объяснен бум телефонного мошенничества в России 1
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение