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Десятилетний сын полицейского нашел пропавшего сверстника в Приморье 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Сын полицейского в РФ нашел пропавшего сверстника
Фото: 25.мвд.рф
На поиски пропавшего мальчика по тревоге был поднят личный состав отдела полиции, неравнодушные граждане и волонтеры отряда «Примпоиск».
В Уссурийске 10-летний сын полицейского Александра Шульженко Никита, уговорив отца взять его с собою на поиски в городе пропавшего мальчика, помог обнаружить ребенка в кустах.
О пропаже сына, который ушел с территории садового участка одного из дачных районов, заявила местная жительница, после чего на поиски 10-летнего мальчика был поднят личный состав отдела полиции, неравнодушные граждане и волонтеры отряда «Примпоиск».
В этот же вечер, сменившись с суточного дежурства, полицейский отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых Александр Шульженко принял решение присоединиться к группе поиска, так как хорошо знал местность, где пропал мальчик. 10-летний сын полицейского Никита уговорил папу взять его с собой. Территорию дачных участков и лесные закоулки отец с сыном объехали на УАЗе. А когда продолжили прочесывать местность пешком, Никита, не теряя надежды найти ровесника, постоянно звал его имени и, углубившись на 800 метров от дороги, случайно обнаружил пропавшего ребенка в кустах. На замерзшего мальчика надели куртку и передали родственникам.
В результате в торжественной обстановке перед лицом всего личного состава городского ОВД Никите вручили благодарственное письмо и подарок за проявленную смелость и активную помощь в мероприятиях по розыску потерявшегося. Прапорщику полиции Александру Шульженко также объявлена благодарность.
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Теги:
Происшествия , МВД , Уссурийск
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