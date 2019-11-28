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Армия

СМИ: мать убитого в Екатеринбурге ребенка задержали 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Мать убитого в Екатеринбурге ребенка задержали
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В СМИ также появилась информация о причинах смерти мальчика, изуродованное тело которого нашли в парке Екатеринбурга.
Утром 28 ноября в СМИ появилась информация о жестком убийстве мальчика, тело которого нашли сотрудники правоохранительных органов в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга. Издание E1.RU сообщает, что мать погибшего ребенка, гражданка Белоруссии, задержана.
«При этом непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной — сожителем или мужем, это пока выясняется», — добавил источник.
Мама ребенка помогала отцу прятать тело мальчика, но в смерти сына обвинила его отца, сообщает ИА «Znak». По словам собственного собеседника издания, его сейчас разыскивают.
Также издание называет причину смерти — асфиксия: мальчику не хватило кислорода из-за кляпа во рту.
Следственный комитет проверяет версию, связанную с сектантским культом. Как сообщали ранее СМИ, в квартире проведены обыски. Появлялась информация о том, что семья приехала в Екатеринбург в октябре и постоянно меняла съемное жилье.
Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков «Звезде» не стал комментировать подробности, подтвердив только факт гибели мальчика.
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Теги:
Происшествия , Игорь Мороков , СКР , МВД , Екатеринбург
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